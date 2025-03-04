Спорт

Судья всероссийской категории по рукопашному бою появился в Псковской области

Приказом № 32 Минспорта России от 26.02.2025 всероссийская судейская категория присвоена Андрею Синяеву Владимировичу, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации рукопашного боя Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация рукопашного боя Псковской области

Как рассказали в региональной федерации, появление в составе псковской судейской коллегии специалиста такого уровня дает возможность федерации проводить областные соревнования без привлечения судей из других регионов на должность главного судьи соревнований.

«Чтобы стать судьей всероссийской категории необходимо последовательно выполнить условия для присвоения третьей, второй, первой и затем уже всероссийской судейской категории (что в сумме не менее пяти лет работы при идеальном прохождении), необходимо отсудить определенное количество определенных соревнований, регулярно посещать всероссийские судейские семинары, сдавать контрольные тесты, знать все должности судейского корпуса, и всё это время время работать без нареканий» - рассказала президент псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

Андрей Синяев — выпускник спортивной школы «Мастер» в Пскове. Он был воспитанником тренера Владимира Евдокимова и неоднократно становился призёром региона по рукопашному бою в 2012–2015 годах. Однако из-за травмы колена он прервал спортивную карьеру и решил остаться в спорте уже как судья.

«Андрей Владимирович – настоящий пример преданности спорту и своей команде, и мы от души поздравляем его с присвоением этого высокого квалификационного уровня!» - поделились радостью в областной федерации.