Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Билеты на предпоказ фильма «Ждун»
«Лёгкая кухня» Классические блины
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Разукрасили
Как отправить ребенка в летний лагерь
Эхо несостоявшегося теракта
Снять проклятие
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
 
 
 
ещё Спорт 04.03.2025 10:010 Первый турнир по комбинированной пирамиде прошел в Великих Луках 05.03.2025 08:000 Судья всероссийской категории по рукопашному бою появился в Псковской области 04.03.2025 15:440 В число призеров первенства России по джиу-джитсу вошли псковские спортсмены 04.03.2025 11:540 Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» 04.03.2025 11:210 Псковичи могут присоединиться к беговой тренировке 4 марта 04.03.2025 10:010 Первый турнир по комбинированной пирамиде прошел в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 26.02.2025 09:005 У 14 производителей молочной продукции нашли фальсификат 27.02.2025 16:240 Интерактив: Вывод канализации на дорогу к аэропорту 28.02.2025 15:334 Покушение на митрополита Тихона: следы террористов в Пскове 26.02.2025 14:300 Женщина потеряла сознание на пешеходном переходе в Пскове. ВИДЕО 03.03.2025 11:130 Михаила Гавунаса осудили на 8 лет 6 месяцев лишения свободы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Судья всероссийской категории по рукопашному бою появился в Псковской области

05.03.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Приказом № 32 Минспорта России от 26.02.2025 всероссийская судейская категория присвоена Андрею Синяеву Владимировичу, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации рукопашного боя Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация рукопашного боя Псковской области

Как рассказали в региональной федерации, появление в составе псковской судейской коллегии специалиста такого уровня дает возможность федерации проводить областные соревнования без привлечения судей из других регионов на должность главного судьи соревнований.

«Чтобы стать судьей всероссийской категории необходимо последовательно выполнить условия для присвоения третьей, второй, первой и затем уже всероссийской судейской категории (что в сумме не менее пяти лет работы при идеальном прохождении), необходимо отсудить определенное количество определенных соревнований, регулярно посещать всероссийские судейские семинары, сдавать контрольные тесты, знать все должности судейского корпуса, и всё это время время работать без нареканий» - рассказала президент псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

Андрей Синяев — выпускник спортивной школы «Мастер» в Пскове. Он был воспитанником тренера Владимира Евдокимова и неоднократно становился призёром региона по рукопашному бою в 2012–2015 годах. Однако из-за травмы колена он прервал спортивную карьеру и решил остаться в спорте уже как судья.

«Андрей Владимирович – настоящий пример преданности спорту и своей команде, и мы от души поздравляем его с присвоением этого высокого квалификационного уровня!» - поделились радостью в областной федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы возвращения западных брендов?
В опросе приняло участие 136 человек
05.03.2025, 08:200 Веб-ресурсы компаний в России стали атаковать в четыре раза чаще 05.03.2025, 08:000 Судья всероссийской категории по рукопашному бою появился в Псковской области 05.03.2025, 07:400 Псковских просветителей приглашают стать участниками юбилейного сезона проекта Знание. Премия 05.03.2025, 07:300 Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России рассказали школьникам о своем учебном заведении
05.03.2025, 07:240 При пожаре в Куньинском районе погибли трое человек 05.03.2025, 07:190 Три молнии ударили по Великим Лукам в первый день грозового сезона. ВИДЕО 05.03.2025, 07:000 День выключенных гаджетов отмечают 5 марта 04.03.2025, 22:000 Первый региональный Фестиваль «Семья  в деле» пройдет в Псковской области
04.03.2025, 21:400 В РФ совершенствуют законодательство для профилактики травматизма на ж/д 04.03.2025, 21:200 Должника отправили на 10 суток в изолятор временного содержания в Великих Луках 04.03.2025, 21:180 Житель Подмосковья случайно выиграл в лотерею 285 миллионов рублей 04.03.2025, 21:000 Благотворительный театральный фестиваль «Снежность» объявил конкурс спектаклей
04.03.2025, 20:400 Товарищеский волейбольный матч состоялся между УИИ и ИЦ-1 в Пскове 04.03.2025, 20:200 Весенний лебединый «росчерк» над Соротью поймал в объектив сотрудник «Михайловского» 04.03.2025, 20:080 Территорию для благоустройства в Пушкинских Горах предлагают выбрать горожанам 04.03.2025, 20:000 Псковские профсоюзы подвели итоги на стратегической сессии
04.03.2025, 19:400 В женский день в «Михайловском» дадут два концерта 04.03.2025, 19:200 Конкурс научных работ по антиэкстримизму пройдет в псковском университете ФСИН 04.03.2025, 19:000 Выставка работ художницы Екатерины Васильевой откроется 6 марта в библиотеке Курбатова 04.03.2025, 18:300 Чем грозит смещение полюсов Земли, рассказали геофизики
04.03.2025, 18:223 Первый вице-губернатор Денис Салий оставил должность 04.03.2025, 18:200 Ремонт дороги будет проводиться на улице Белинского в Пскове 04.03.2025, 18:150 Полосу движения перекроют на улице Некрасова в Пскове 04.03.2025, 18:110 Три рыбака провалились под лёд в Гдовском районе
04.03.2025, 18:061 Состояние дорог в Пскове значительно улучшились за последние 15 лет – Юрий Сорокин 04.03.2025, 18:020 «Гонки по вертикали»: партийная перекличка, выход из анабиоза и старт подготовки к выборам-2025. ВИДЕО 04.03.2025, 18:010 Ежегодный фестиваль в поддержку «Доброго рока» пройдет в Пскове 04.03.2025, 17:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 4 марта
04.03.2025, 17:530 «Кузница»: Ремонт дорог и инфраструктурных объектов в Пскове. ВИДЕО 04.03.2025, 17:520 Студенты псковских колледжей побывали на дне открытых дверей в филиале университета ФСИН  04.03.2025, 17:410 Жителям псковской деревни Долгорепицы предлагают бесплатно установить границы земельных участков 04.03.2025, 17:370 «Брокеры» и «менеджеры» положили в свой карман деньги доверчивых псковичей
04.03.2025, 17:270 Борис Елкин о планах на ремонт псковских дорог в 2025 году 04.03.2025, 17:190 В Госдуме предупредили ветеранов об угрозе мошенничества с выплатами 04.03.2025, 17:170 Без базара 04.03.2025, 17:100 Вера Авдохина стала победителем конкурса «Воспитатель года» в Великих Луках
04.03.2025, 17:060 Магнитная буря ожидается вечером 4 марта 04.03.2025, 17:010 «Гонки по вертикали»: партийная перекличка, выход из анабиоза и старт подготовки к выборам-2025 04.03.2025, 16:500 Псковский архив раскрыл тайны скульптуры, найденной в Довмонтовом городе 04.03.2025, 16:410 В комитете по культуре выразили соболезнования в связи с уходом Ирены Панченко
04.03.2025, 16:370 Графику художника, прошедшего от Невы до Эльбы, представляет «Михайловское» в год 80-летия Великой Победы 04.03.2025, 16:220 «Дневной дозор»: Нужно ли ограничить работу мигрантов в Псковской области? 04.03.2025, 16:200 «Дело вкуса»: Пицца по итальянским традициям в сердце Пскова. ВИДЕО 04.03.2025, 16:100 Россельхознадзор провел проверку цветочной продукции к 8 марта в Псковской области
04.03.2025, 16:060 Цикл мероприятий к Международному женскому дню организует псковский музей 04.03.2025, 15:520 Красногородское ТСЖ обязали обновить обросшие мхом отмостки трех многоквартирных домов 04.03.2025, 15:440 В число призеров первенства России по джиу-джитсу вошли псковские спортсмены 04.03.2025, 15:410 Коллективы Луганской филармонии впервые проведут гастрольный тур в Псковской области
04.03.2025, 15:340 Мокрый снег и гололед ожидаются в Псковской области 5 марта 04.03.2025, 15:290 Мегафон: Интернет-мошенники подготовились к праздникам 04.03.2025, 15:250 «Передай другому»: петербургский молодежный проект побывал в Пскове 04.03.2025, 15:190 Средства оповещения в местах массового пребывания людей проверят 5 марта в Пскове и Великих Луках
04.03.2025, 15:110 Ресепшен обновили в порховской профсоюзной здравнице «Хилово» 04.03.2025, 15:020 «Беседка»: Марина Кулакова о планах на новый археологический сезон. ВИДЕО 04.03.2025, 14:540 Филиал псковской турфирмы стал лауреатом премии «Лучшие из лучших РФ» 04.03.2025, 14:471 Неврологическое отделение псковской больницы планируют сдать в мае
04.03.2025, 14:330 Более 230 случаев зараженных цветов выявили в Псковской области с начала года 04.03.2025, 14:150 Оборудование на 8 млн рублей закупят в псковскую школу №13 в рамках ремонта 04.03.2025, 14:082 Борис Елкин: Несколько единиц техники утопили во время ремонта коллектора на улице Западной 04.03.2025, 14:000 В Пскове 7 из 10 работающих мужчин планируют поздравлять коллег-женщин с 8 Марта – опрос
04.03.2025, 13:510 Псковские археологи назвали свою главную задачу на 2025 и 2026 годы 04.03.2025, 13:452 В области в 2024 году произвели 1,7 тысячи тонн творога — Псковстат 04.03.2025, 13:330 Более 64 млн рублей выделено на капремонт детского сада «Колобок» в Пскове 04.03.2025, 13:230 Поселения людей в Выбутах появились задолго до княгини Ольги – Марина Кулакова
04.03.2025, 13:160 Mercedes съехал в кювет на трассе Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье 04.03.2025, 13:051 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Ремонт дорог и инфраструктурных объектов в Пскове 04.03.2025, 13:050 В Великолукском районе в пруду утонула 8-летняя девочка 04.03.2025, 12:560 Псковская общественная организация инвалидов проходит свидетелем по делу о мошенничестве
04.03.2025, 12:370 Главу Завьяловского района Алтая застрелили 04.03.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Пицца по итальянским традициям в сердце Пскова 04.03.2025, 12:320 Минпросвещения планирует разработать перечень игрушек для детских садов 04.03.2025, 12:180 Псковское отделение Союза писателей РФ выражает соболезнования в связи с кончиной Ирены Панченко
04.03.2025, 12:102 Минцифры рассчитывает в 2025 году закрыть проблему кибермошенничества в России 04.03.2025, 12:090 Ремонт улицы Леона Поземского в Пскове пройдет в два этапа 04.03.2025, 12:081 Нацпроект «Беспилотные авиационные системы» не был обеспечен в силу независящих от региона обстоятельств — губернатор 04.03.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Мариной Кулаковой
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru