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Спорт

В Псковской области прошел чемпионат по гиревому спорту

06.03.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Чемпионат Псковской области по гиревому спорту состоялся 5 марта в Писковичах. В нем приняло участие 63 спортсмена из Пскова и других районов области. Всего участвовало 10 команд, в основном из военных частей и правоохранительных органов. В рамках чемпионата параллельным зачетом соревновалось и общество «Динамо».

Состязания проходили по системе двоеборья, толчок плюс рывок, в семи весовых категориях. Самая легкая категория до 63 кг оказалась самой малочисленной, здесь было представлено всего трое спортсменов, и один значительно сильнее остальных. Зато все другие категории были хорошо наполнены, в них выступало от 8 до 13 участников. Конкуренция в гиревом спорте хорошая. Чтобы получить медаль, нужно очень постараться.

Самый большой результат: 128 толчков + 206 рывков (231 очко) был у победителя самой тяжелой категории, свыше 95 кг, у Александра Рехтика. А второй по количеству результат у победителя самой легкой категории до 63 кг Алексея Бучина: 111 толчков + 164 рывка (193 очка). В рейтинге гиревиков Псковской области, где учитывается результат в соответствии с весом спортсмена, эти двое стоят в самом верху, только Бучин в рейтинге на первом месте, а Рехтик на втором.

 

В гиревом спорте по системе двоеборья победитель определяется по количеству очков, при этом толчок дает 1 очко, а рывок — 0,5 очка.

В других категориях победителями стали:

В категории до 68 кг — Айназ Хайдаршин с результатом 134 очка. В категории до 73 кг золото получил Станислав Поротников с результатом 170,5 очков. В категории до 78 кг с большим отрывом от остальных участников победил Андрей Коноков с результатом 146 очков. В категории до 85 кг победил Леонид Устинов с результатом 138 очков. В категории до 95 кг первым стал Вячеслав Алексеев с результатом 165 очков.

По информации главного судьи соревнования, мастера спорта международного класса Николая Лапшина, одиннадцать спортсменов на чемпионате выполнили нормативы спортивных разрядов: из них 11 человек — I разряда, 7 человек — II разряда и 9 человек — III разряда. По итогам чемпионата будет сформирована команда Псковской области для участия во всероссийских соревнованиях.

Напомним, ранее прошли  лично-командные соревнования по гиревому спорту среди коллективов физической культуры управления МВД России по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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