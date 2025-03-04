Спорт

Более 70 участников выступили на псковском фестивале Magic Pole Dance

В Пскове прошел ежегодный фестиваль Magic Pole Dance, который собрал более 70 участников в разных дисциплинах, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и дале: Дмитрий Самосудов

Участники выступали на спортивном пилоне и кольце, а также на мини-батутах, в фитнесе и танцах. Возраст участников варьировался от 4 до более 40 лет.

«Каждый номер был наполнен своим настроением и сюжетом: на сцене тореадор сменялся Жар-птицей, а дракон уворачивался от стремительной зебры. Зрители тепло приветствовали всех участников фестиваля, которые получали помимо благодарностей еще и подарки от партнеров мероприятия», - рассказали организаторы.

Фестиваль стал репетицией перед выступлениями на общероссийских мероприятиях. Одним из ярких моментов стала общая танцевальная композиция всех участников, а итогом праздника стала большая коллективная фотография вместе с руководителями и тренерами всех выступающих.

В этом году фестиваль Magic Pole Dance прошел в Пскове в четвертый раз.