Более 70 участников выступили на псковском фестивале Magic Pole Dance

В Пскове прошел ежегодный фестиваль Magic Pole Dance, который собрал более 70 участников в разных дисциплинах, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Фото здесь и дале: Дмитрий Самосудов
Участники выступали на спортивном пилоне и кольце, а также на мини-батутах, в фитнесе и танцах. Возраст участников варьировался от 4 до более 40 лет.
Фестиваль стал репетицией перед выступлениями на общероссийских мероприятиях. Одним из ярких моментов стала общая танцевальная композиция всех участников, а итогом праздника стала большая коллективная фотография вместе с руководителями и тренерами всех выступающих.
В этом году фестиваль Magic Pole Dance прошел в Пскове в четвертый раз.