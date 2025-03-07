Спорт

Российский боец впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Анкалаев одержал победу над бразильцем Алексом Перейрой в главном поединке турнира UFC 313, который прошел в Парадайзе, штат Невада, США. Поединок, длившийся пять раундов, завершился единогласным решением судей в пользу Анкалаева, который таким образом завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Фото: John Locher / AP

Это достижение делает Магомед Анкалаева одним из трех российских бойцов, владеющих титулами UFC. Ранее чемпионские пояса завоевали Ислам Махачев в легком весе и Петр Ян в легчайшем весе. В 2020 году титул чемпиона в легком весе принадлежал Хабибу Нурмагомедову, а в легчайшем — Петру Яну.

32-летний Магомед Анкалаев имеет впечатляющую статистику: 20 побед, одно поражение и одна ничья в ММА. В декабре 2022 года он уже боролся за титул чемпиона в полутяжелом весе, но его поединок с поляком Яном Блаховичем завершился вничью. До боя с Алексом Перейрой Анкалаев занимал первую строчку рейтинга UFC в своей весовой категории, пишет «Коммерсантъ».

37-летний Алекс Перейра, с 12 победами и 3 поражениями, ранее был чемпионом UFC в среднем весе. В ноябре 2023 года он завоевал титул в полутяжелом весе и трижды успешно его защищал.