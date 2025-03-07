Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с дайвером Романом Спицыным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Железные люди», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву придет мастер спорта РФ по силовому троеборью, человек, поднимающий с глубин абсолютно все, что туда попадает, инструктор по дайвингу Роман Спицын.

Он расскажет о своем пути к «железному» спорту и об экстремальном хобби: как пришел в дайвинг, насколько сложно его освоить и насколько он безопасен, что люди чаще всего «теряют» в воде и легко ли это потом найти, легко ли выйти замуж, занимаясь дайвингом, и как начать заниматься спортом?

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.