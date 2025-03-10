Спорт

«Железные люди»: Дайвер Роман Спицын о тайнах глубин. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Железные люди», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 марта.

Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву пришел мастер спорта РФ по силовому троеборью, человек, поднимающий с глубин абсолютно все, что туда попадает, инструктор по дайвингу Роман Спицын. Он рассказал о своем пути к «железному» спорту и об экстремальном хобби: как пришел в дайвинг, насколько сложно его освоить и насколько он безопасен, что люди чаще всего «теряют» в воде и легко ли это потом найти, легко ли выйти замуж, занимаясь дайвингом, и как начать заниматься спортом?

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.