Спорт

Сборная России сыграет с Гренадой 19 марта

Матчи против сборных Гренады и Замбии пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Обе встречи начнутся в 20:00, сообщили в Российском футбольном союзе.

Сборная Гренады занимает 174-ю строчку рейтинга ФИФА. 7 марта команда сыграла товарищеский матч с Сент-Винсентом, который завершился со счетом 1:1. Гренада играет в отборочном турнире чемпионата мира в зоне КОНКАКАФ в одной группе Коста-Рикой, Тринидадом, Сент-Китс и Невисом и Багамскими островами.

Сборная Замбии занимает 87-ю строчку в рейтинге ФИФА. Большинство футболистов команды выступают в зарубежных чемпионатах, включая Испанию, Италию, Израиль и Швейцарию. Замбия — победитель Кубка африканских наций 2012 года. В последнем розыгрыше турнира команда завершила выступление на групповом этапе.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин 3 марта назвал расширенной список футболистов на мартовские матчи. В него вошли 42 игрока.