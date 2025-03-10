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Воспитаники «Бригантины» завоевали 19 медалей на соревнованиях по спортивной аэробике в Пскове

Спорт

Воспитаники «Бригантины» завоевали 19 медалей на соревнованиях по спортивной аэробике в Пскове

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В спорткомплексе «Электрон» города Пскова прошли Чемпионат и Первенство СЗФО по спортивной аэробике. Воспитанники школы «Бригантина» завоевали 19 медалей, включая 12 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортшколе. Фото здесь и далее: «Бригантина» В соревнованиях принимали участие команды из Псковской, Ленинградской областей, Карелии, Архангельской и Калининградской областей. Победителями стали: В возрастной категории 18 лет и старше: - Трио - Алиса Тихонова, Ольга Асланян, София Будник; - Группа - Алиса Тихонова, Ольга Асланян, София Будник, Анастасия Виноградова, Виктория Кичигина; - Командный зачёт – 1 место; В категории 15-17 лет: - Группа - Алина Алексеева, Евгения Алексеева, Полина Москаленко, Яна Петрова, Анна Козлова; - Аэробик-денс - Яна Петрова, Илона Данец, Полина Москаленко, Алина Алексеева, София Боголюбова, Евгения Алексеева, Анна Козлова, Александра Воробьева; - Аэробик-степ - Яна Петрова, Алина Алексеева, Илона Данец, Денис Харьковский, Милана Баринова, Анна Козлова, София Боголюбова, Александра Воробьева; - Командный зачёт – 1 место;

В категории 12-14 лет: - Аэробик-степ - Лера Сухарева, Алиса Остапенко, Ляля Васильева-Тузюк, Анжелика Гаврилаш, Ангелина Соловьева, Мария Колесникова, Маргарита Полякова, Василиса Кононова; - Группа - Валерия Иванова, Лилия Моногова , Татьяна Падучих, Александра Руденко, Ангелина Токарева - Аэробик-денс - Мария Бобрышева, Валерия Иванова, Лилия Моногова , Алиса Остапенко , Татьяна Падучих, Александра Руденко, Ангелина Токарева , Маргарита Цыганова; - Командный зачет - 2 место

В категории 9-11 лет: - Аэробик-степ - Анастасия Лапина, Мирослава Горяченок, Анна Звягина, Виктория Яковлева, Екатерина Петрова, Каролина Кабирова, Мария Леонова, Виктория Пивоварова; - Группа - Виктория Зайцева, Василиса Кабирова, Илона Кулиева, Ульяна Мусатова, Софья Лукина; Аэробик-денс - Виктория Зайцева, Анна Звягина, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова, Илона Кулиева, Ульяна Мусатова, Софья Лукина, Виктория Яковлева; -Соло - Виктория Зайцева; - Командный зачет 9-11 лет - 1 место Спортсменов подготовили тренеры Анжелика Алексеева, Юлия Бабич, Елена Зарываева и Инна Мартынова.