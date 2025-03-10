Воспитаники «Бригантины» завоевали 19 медалей на соревнованиях по спортивной аэробике в Пскове

В спорткомплексе «Электрон» города Пскова прошли Чемпионат и Первенство СЗФО по спортивной аэробике. Воспитанники школы «Бригантина» завоевали 19 медалей, включая 12 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортшколе.
Фото здесь и далее: «Бригантина»
В соревнованиях принимали участие команды из Псковской, Ленинградской областей, Карелии, Архангельской и Калининградской областей.
Победителями стали:
- Трио - Алиса Тихонова, Ольга Асланян, София Будник;
- Группа - Алиса Тихонова, Ольга Асланян, София Будник, Анастасия Виноградова, Виктория Кичигина;
- Командный зачёт – 1 место;
- Группа - Алина Алексеева, Евгения Алексеева, Полина Москаленко, Яна Петрова, Анна Козлова;
- Аэробик-денс - Яна Петрова, Илона Данец, Полина Москаленко, Алина Алексеева, София Боголюбова, Евгения Алексеева, Анна Козлова, Александра Воробьева;
- Аэробик-степ - Яна Петрова, Алина Алексеева, Илона Данец, Денис Харьковский, Милана Баринова, Анна Козлова, София Боголюбова, Александра Воробьева;
- Командный зачёт – 1 место;
- Аэробик-степ - Лера Сухарева, Алиса Остапенко, Ляля Васильева-Тузюк, Анжелика Гаврилаш, Ангелина Соловьева, Мария Колесникова, Маргарита Полякова, Василиса Кононова;
- Группа - Валерия Иванова, Лилия Моногова , Татьяна Падучих, Александра Руденко, Ангелина Токарева
- Аэробик-денс - Мария Бобрышева, Валерия Иванова, Лилия Моногова , Алиса Остапенко , Татьяна Падучих, Александра Руденко, Ангелина Токарева , Маргарита Цыганова;
- Командный зачет - 2 место
- Аэробик-степ - Анастасия Лапина, Мирослава Горяченок, Анна Звягина, Виктория Яковлева, Екатерина Петрова, Каролина Кабирова, Мария Леонова, Виктория Пивоварова;
- Группа - Виктория Зайцева, Василиса Кабирова, Илона Кулиева, Ульяна Мусатова, Софья Лукина;
Аэробик-денс - Виктория Зайцева, Анна Звягина, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова, Илона Кулиева, Ульяна Мусатова, Софья Лукина, Виктория Яковлева;
-Соло - Виктория Зайцева;
- Командный зачет 9-11 лет - 1 место
Спортсменов подготовили тренеры Анжелика Алексеева, Юлия Бабич, Елена Зарываева и Инна Мартынова.