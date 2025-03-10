Весеннюю пробежку проведут на берегу реки Великой в Пскове

Команда «5 верст Псков» приглашает всех желающих на совместную беговую (ходовую) тренировку на свежем воздухе 11 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы еженедельного забега.
Фото: «5 верст Псков»
«Друзья, просыпаемся, пробуждаемся вместе с пришедшей весной. Команда "5 вёрст Псков" приглашает всех желающих совершить совместную беговую тренировку. Бежим (или идем пешком) в комфортном темпе, общаемся, делимся впечатлениями от прошедшего праздника 8 Марта, радуемся весне!» - обратились к жителям города организаторы.
Тренировка пройдет сегодня, 11 марта. Время - 19:00. Место встречи - улица Профсоюзная, 16.