Спорт

В спортивном зале «Центурион» в Великих Луках выявили нарушения

В спортивном зале «Центурион» в Великих Луках выявили нарушения пожарного и санитарно-эпидемиологического законодательств, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

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Помещение спортивного зала спортивного комплекса «Центурион» не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Лестница высотой более 45 см не оборудована ограждениями с поручнями. В помещении спортивного зала отсутствует второй эвакуационный выход. Помещение раздевалки не оборудовано электросушителем для рук (бумажными полотенцами), моющими средствами для рук и дозаторами с дезинфицирующими антисептическими средствами, что недопустимо и является нарушением. Кроме того, не проводится ежедневная влажная уборка помещений, спортивного оборудования и инвентаря с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура города в адрес директора ООО «СК "Центурион"» внесла представление об устранении нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, которое находятся на рассмотрении.