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Спорт

Все выше и выше: фитнес-центры поднимают ценовую планку

13.03.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Стоимость абонементов и клубных карт в фитнес-залы за 2024 год выросла на 18,5 процента. В этом году, по прогнозам экспертов, цена еще повысится примерно на 15-16 процентов. Однако на снижение числа посетителей клубов это никак не влияет — все больше людей пересматривают свой бюджет в сторону здорового образа жизни, а фитнес-клубы осваивают площади торгово-развлекательных центров, где раньше размещались магазины иностранных брендов, покинувшие российский рынок.

Когда речь идет о нынешних достижениях российской фитнес-индустрии, эксперты предпочитают сравнивать показатели с теми, что были до пандемии. Это вполне естественно: в апреле 2020 года с введением локдауна отрасль фитнеса одномоментно рухнула и попала в список наиболее пострадавших. Но бизнес выстоял.

«Совокупная выручка фитнес-индустрии по итогам 2024 года — 187,3 миллиарда рублей, — рассказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. — До пандемии, в 2019 году, объем этого рынка составлял 167 миллиардов рублей. И этот рынок продолжает развиваться — его потенциал очень высокий. Если же рассматривать фитнес-индустрию с точки зрения количества объектов, то на сегодня это 9750 клубов самого разного формата, в которых работают 485 тысяч специалистов. Растет и количество клиентов — до пандемии в фитнес-залы ходило до 6 миллионов человек, а сейчас уже это 7,1 миллиона».

По ее словам, в минувшем году по сравнению с 2023 годом на 10,6 процента выросла посещаемость и загруженность фитнес-залов. Растут продажи клубных карт и абонементов: за 2024 год они увеличились на 8,2 процента.

Одна из последних тенденций фитнес-индустрии — все больше клубов появляется в торгово-развлекательных центрах. Так, в Санкт-Петербурге за последние пять лет открылось 22 фитнес-центра, а в этом году заявлено открытие еще восьми. Больше полвины из них появится в ТРЦ.

Эксперты связывают это с тем, что на больших торговых площадях хороший трафик потенциальных клиентов — они приходят в ТРЦ за покупками и развлечениями, а расположенный там фитнес-зал дает возможность еще и спортом заняться.

«Торговые центры теперь превращаются не просто в место только для покупок, но и для комфортного досуга. Подобные инициативы делают торговые центры ближе к потребностям аудитории, расширяя границы использования объекта», — считает директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Ирина Царькова.

«После ухода с рынка ряда западных компаний у торговых комплексов появились свободные площади. Естественно, ТРЦ пользуются у населения популярностью, и на это обратили внимание владельцы фитнес-клубов. Ведь это своеобразный «лид-магнит», то есть привлекательный бонус. То самое место, где можно провести досуг, приобрети товары, а заодно позаниматься спортом. Поэтому фитнес-клубы охотно осваивают подобные площадки. Это становится популярным, особенно в городах-миллионниках. Такая же тенденция прослеживается в городах с населением свыше 500 тысяч человек», — добавила Елена Силина.

Всего, по ее словам, по России в 2024 году открылось около 800 новых фитнесс-объектов, и каждый седьмой разместился в торгово-развлекательных центрах.

В фитнес-индустрии, как и в любом бизнесе, не без проблем. Основная — рост цен на услуги. В 2024 году выросли коммунальные тарифы в среднем на 20 процентов, а арендные платежи — на 25. Подскочила на 50 процентов стоимость спортивного оборудования, которое в большинстве своем импортное. Чтобы компенсировать затраты, владельцы клубов были вынуждены увеличить стоимость услуг в течение прошлого года примерно на 18,5 процента. В этом году, согласно прогнозам, подорожание составит примерно 15-16 процентов.

«По итогам 2024 года расходная часть фитнес-услуг выросла на 32 процента. Дорожает все, и обслуживание клуба тоже», — сказала Елена Силина.

Так, фитнес-центры по сравнению с прошлым годом стали в 1,5 раза больше тратить на химию для бассейнов, подорожали и клининговые услуги — даже обычные чистящие средства, которые клубы закупают в огромном количестве, и многое другое. Но даже в этой ситуации посещаемость фитнес-центров бьет рекорды.

«По итогам февраля 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, количество посетителей залов выросло на 14 процентов. Люди начинают перераспределять свои бюджеты, думать в сторону здоровья. Они понимают, что самое хорошее, что может быть, — это ресурсное состояние их организма и хорошая физическая форма», — отметила президент национального фитнес-сообщества.

По ее данным, среди посетителей женщин примерно на 5-7 процентов больше, чем мужчин. «Если брать в целом, то где-то 55 процентов женщин и 45 процентов мужчин», — прикинула Силина.

Силовые и кардиотренировки по-прежнему остаются самыми популярными услугами в фитнесе. Но параллельно развиваются ответвления более узкой направленности.

«Мы сейчас соответствуем всем трендам, которые есть на мировом рынке фитнес-индустрии. Это касается и развития новых программ: детского спорта, реабилитации и восстановления, хорошего физического и ментального здоровья — йога, пилатес, гибкая сила, функциональный тренинг и многое другое. Сейчас немало людей страдают от ожирения. Специально для них в некоторых клубах появились программы снижения веса, разработанные специалистами», — рассказала Елена Силина.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов, обеспокоившийся проблемой лишнего веса россиян, в начале марта этого года написал письмо руководителю Национального фитнес-сообщества, предложив давать таким людям скидку в фитнес-клубы.

Он сослался на информацию министра здравоохранения Михаила Мурашко, по которой ожирением разной степени страдает уже четверть населения России. «Необходимы решительные меры по борьбе с этим заболеванием, — написал депутат. — Не секрет, что цены на посещение спортивных залов доступны далеко не всем. В то же время для таких людей физическая активность — вопрос не только эстетики, но и здоровья, а для некоторых — даже жизни. В случае принятия этой инициативы человек сможет, придя в специальный спортивный клуб и предъявив справку о заболевании, взятую в своей поликлинике, получить скидку на абонемент».

«Бороться с лишним весом лучше всего под контролем специалистов, — сказал Амир Хамитов. — В спортзалах опытные тренеры помогут составить им расписание тренировок и правильный режим питания».

Сейчас письмо депутата находится в Национальном фитнес-сообществе на рассмотрении, пишет «Парламентская газета».

Кстати, оно тоже выступает с различными инициативами. К примеру, в прошлом году оно предложило Минспорту предоставлять сертификаты в фитнес-клубы для реабилитации военнослужащих, их семей и граждан, пострадавших в ходе СВО. Вопрос пока рассматривается: чтобы этот проект реализовать, необходимы определенная согласовательная процедура и изменения в некоторых законах.

Источник: Псковская Лента Новостей
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