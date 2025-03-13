Спорт

Школа туризма стартует в Пскове 20 марта

Каждую весну Псковский клуб туристов проводит школу туризма. 2,5 месяца бывалые туристы учат новичков теории и практике походов, прежде всего пеших и водных. В этом году школа собирает новичков 20 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в школе.

Фото: Псковская школа туризма / «ВКонтакте»

В программе теоретические занятия по снаряжению и экипировке, выбору маршрутов, организации походов. Какую обувь выбрать для похода. Как правильно упаковать рюкзак, чтобы его было удобно нести. Как безопасно преодолевать препятствия в виде подъемов, спусков и бродов. Как спланировать питание целой группы. Зачем сушат мясо. Где брать воду. Какие брать лекарства и что входит в ремнабор. Все эти важные для походов вопросы в школе разбирают на теоретических занятиях вечером по четвергам.

Кроме того, каждые выходные в школе практика: однодневные походы, основы скалолазания, основы техники пешеходного туризма (переправы). Всё это и не только это в программе школы туризма бывает только раз в году весной.

Псковские туристы рады видеть всех старше 16 лет. И тех, у кого есть какой-то опыт туризма, и тех, у кого его вообще нет. По окончании школы выдается сертификат.

Организационная встреча — 20 марта в 19:00 в Псковском клубе туристов по адресу: улица Максима Горького, дом 47/9.

Контактный телефон: +7(921)212-26-42.