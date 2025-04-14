Спорт

Сдать нормы ГТО совместно с воркаутерами предлагают псковичам

В деревне Соловьи Псковского района запланирована массовая сдача норм Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Акция состоится 14 мая и начнется в 11:00, сообщили в группе Street Workout Pskov в соцсети «ВКонтакте».

Для участия в мероприятии необходимо выполнение ряда требований:

Наличие медицинской справки, подтверждающей физическое здоровье кандидата.

Регистрация на сайте ГТО через портал Госуслуги и получение номера УИН с личного кабинета.

Предварительная подача персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения и контактного телефона.

Подготовленные инструкции по регистрации размещены на официальном ресурсе ГТО.

Участие в данной акции станет возможностью проверить собственную физическую подготовку и внести личный вклад в укрепление традиций массового спорта и здоровья нации, добавили воркаутеры.