Сдать нормы ГТО совместно с воркаутерами предлагают псковичам

В деревне Соловьи Псковского района запланирована массовая сдача норм Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Акция состоится 14 мая и начнется в 11:00, сообщили в группе Street Workout Pskov в соцсети «ВКонтакте».
Для участия в мероприятии необходимо выполнение ряда требований:
Подготовленные инструкции по регистрации размещены на официальном ресурсе ГТО.
Участие в данной акции станет возможностью проверить собственную физическую подготовку и внести личный вклад в укрепление традиций массового спорта и здоровья нации, добавили воркаутеры.