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О своём пути к успеху рассказал победитель гонки Spartan Race Георгий Пономарев

Победитель гонки Spartan Race в Объединенных Арабских Эмиратах, директор псковского фитнес-клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев рассказал о своём долгом пути к успеху на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди».

На Spartan Race Георгий Пономарев решился впервые в этом году, а в гонках с препятствиями он участвует уже пять лет.

«Гонка, безусловно, посерьёзней в плане климатических условий. Там глубокий песок, очень жарко. И в этом для нас, северян, есть определённая сложность», - поделился гость студии.

В гонке одним из видов препятствий стали различные переноски — переносить нужно было, например, ведро с песком, якорные цепи.

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«Кто-то, безусловно, сходит с трассы, кто-то начинает просто идти пешком. И у него уходит 4-6 часов, чтобы дойти до финишной ленточки. Это есть», - заметил спортсмен.

По словам Георгия Пономарева, в Spartan Race человек соревнуется с самыми разнообразными соперниками. На соревнованиях были представлены более 60 стран мира.

«Через 500 метров ты думаешь: зачем я вообще здесь нахожусь?» - говорит победитель гонки.

Спортсмен поделился своей формулой успеха: это умение терпеть, быть настойчивым и осознание необходимости идти до конца.

Раннее гость эфира рассказывал о самых сложных испытаниях на Sportan Race.