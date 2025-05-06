Спорт

Стадион в Локне планируют отремонтировать ко Дню поселка

Планы по благоустройству стадиона в Локне представили губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и председателю Псковского областного Собрания Александру Котову в ходе рабочего выезда 6 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Стадион введен в эксплуатацию в 1993 году, до сегодняшнего дня ни разу капитально не ремонтировался, является единственным общедоступным в Локне.

В настоящее время стадион не соответствует требованиям спортивной инфраструктуры для регулярных занятий физической культурой и спортом, проведения официальных спортивных соревнований.

Деревянные элементы трибун пришли в негодность, в некоторых местах железные и бетонные конструкции представляют опасность для посетителей, также необходим ремонт подтрибунных помещений (раздевалки, тренерская, судейская в административном здании).

В 2024 году жители Локнянского муниципального округа участвовали в конкурсе инициативных проектов с проектом «Ремонт трибун и подтрибунных помещений стадиона "Колос", обновление спортивного оборудования, расположенного по адресу: Псковская область, р. п. Локня, ул. Новая, д. 1». По итогам победы на реализацию проекта из областного бюджета выделена субсидия.

Отремонтировать стадион планируется до Дня поселка в августе. Будут установлены две трибуны по 54 места каждая.

«Все изготовят под наш заказ. У нас также одна из лучших натуральных полян в области. Мы постоянно участвуем в чемпионатах. После того, как мы осмотрели состояние трибун, пришли к решению, что будет дешевле и проще их снести и возвести новые», — сказал глава муниципального округа Иван Белугин.

«Все инструменты работают, город преображается. Видно, как работают ТОСы, чего ни коснись», — отметил Михаил Ведерников.

Глава округа добавил, что ранее по проекту ТОС отремонтировали открытую сцену, а детскую площадку возвели по федеральному проекту «Комфортной городской среды» несколько лет назад.