Мастер-класс с участием звёзд женского баскетбола пройдёт в Великих Луках

На базе учебно-спортивного комплекса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта 18 мая состоится мастер-класс «Её мир, её правила». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.
Международный проект «Её мир, её правила» – самая известная инициатива, возглавляемая ФИБА-Европа в женском баскетболе, направленная на популяризацию баскетбола среди девочек посредством проведения различных мероприятий в сотрудничестве с национальными федерациями. Направление «Женщины в баскетболе», в рамках которого реализуется кампания «Её мир, её правила», является одним из ключевых направлений и стратегическим приоритетом международной федерации баскетбола (ФИБА).
Мероприятия в рамках проекта Her World, Her Rules представляют собой однодневный мастер-класс продолжительностью не более двух часов с участием приглашенного тренера Российской Федерации баскетбола и звезд женского российского баскетбола.
Мастер-класс проведут звезды женского российского баскетбола:
Начало 18 мая в 13:00. Адрес: Великие Луки, Юбилейная площадь, 4, корпус 2.