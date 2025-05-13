Спорт

Мастер-класс с участием звёзд женского баскетбола пройдёт в Великих Луках

На базе учебно-спортивного комплекса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта 18 мая состоится мастер-класс «Её мир, её правила». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Международный проект «Её мир, её правила» – самая известная инициатива, возглавляемая ФИБА-Европа в женском баскетболе, направленная на популяризацию баскетбола среди девочек посредством проведения различных мероприятий в сотрудничестве с национальными федерациями. Направление «Женщины в баскетболе», в рамках которого реализуется кампания «Её мир, её правила», является одним из ключевых направлений и стратегическим приоритетом международной федерации баскетбола (ФИБА).

Мероприятия в рамках проекта Her World, Her Rules представляют собой однодневный мастер-класс продолжительностью не более двух часов с участием приглашенного тренера Российской Федерации баскетбола и звезд женского российского баскетбола.

Мастер-класс проведут звезды женского российского баскетбола:

Наталья Меркулова - тренер по физической подготовке профессиональных спортсменов и развитию индивидуальных навыков, специалист по силовой и кондиционной подготовке, бронзовый призёр чемпионата Словении, серебряный призёр чемпионата Испании, чемпионка Golf Gold Conference национального чемпионата Америки.

Наталья Водопьянова - спортивный директор РФБ, заслуженный мастер спорта России, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2004 и 2008) В конце мероприятия участники смогут пообщаться с известными баскетболистками, задать интересующие вопросы, получить автографы и фотографии на память.

Начало 18 мая в 13:00. Адрес: Великие Луки, Юбилейная площадь, 4, корпус 2.