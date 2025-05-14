ХК «Торнадо» стала чемпионом Псковской области среди команд первого дивизиона

Псковский хоккейный клуб «Торнадо» одержал победу в первом дивизионе чемпионата Псковской области по хоккею сезона-2024/2025, заняв почетное первое место, сообщили в группе «Псковский хоккей» в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «Псковский хоккей» / «ВКонтакте»
Места распределились следующим образом:
Второе место: ХК «Олимп» (Псков);
Третье место: ХК «Экспресс» (Великие Луки);
Четвертое место: ХК «Родина» (Псковский район).
Лучшие игроки чемпионата получили индивидуальные награды:
Организаторы также вручили благодарственное письмо главе Псковского района Наталье Фёдоровой за значительный вклад в развитие хоккея в регионе.
Чемпионат проходил с 19 октября по 17 мая.