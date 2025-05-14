Спорт

Ольга Тимофеева и Наталья Мельникова посетили Музей шахмат в Москве

Заместитель губернатора Псковской области, курирующая сферы культуры, туризма, культурного наследия, спорта и молодёжной политики, Ольга Тимофеева, и сенатор Наталья Мельникова посетили Музей шахмат Федерации шахмат России и встретились с исполнительным директором федерации Александром Ткачёвым, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат Псковской области.

Фото: Федерация шахмат Псковской области

Директор музея, кандидат исторических наук Дмитрий Олейников провел для «высоких гостей» экскурсию по старинному особняку на Гоголевском бульваре и познакомил с наиболее интересными экспонатами богатой коллекции музея.

Во время рабочей встречи Ольги Тимофеевой и Натальи Мельниковой с исполнительным директором ФШР Александром Ткачевым обсудили вопросы развития шахмат в Псковской области, на родине первого русского шахматного мастера Александра Петрова.