Спорт

Спортивные состязания фестиваля «Псковское вече» прошли на загородной учебной базе

На загородной учебной базе Псковского филиала университета ФСИН России курсанты образовательных организаций высшего образования ФСИН России соревновались в спортивно-прикладной эстафете, упражнениях на силу и выносливость, неполной разборке-сборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматического пистолета, волейболе и дартсе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: Псковский филиал университета ФСИН России

По итогам эстафеты, которая включала в себя соревнования в беге с использованием спецсредств и метание гранаты, победу одержал Псковский филиал университета ФСИН России, серебряным призером соревнований стал Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний, третье место завоевала команда Владимирского юридического института ФСИН России.

Курсанты из Санкт-Петербурга стали лучшими по итогам соревнований на силу и выносливость, студенты института права, экономики и управления, которые проходят обучение в военно-учебном центре при ПсковГУ, победили в стрельбе из пневматического пистолета, а псковские курсанты обыграли соперников в волейболе и дартсе.

Напомним, что с 19 по 23 мая в Псковском филиале Университета ФСИН России проходит XVIII Международный научно-спортивно-творческий фестиваль курсантов и студентов «Псковское вече». В его программе – научные мероприятия, среди которых – круглые столы, олимпиада, XX Международная научно-теоретическая конференция адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей «Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов», а также творческие, интеллектуальные и спортивные мероприятия.