Спорт

Международный день спортивной борьбы празднуют 23 мая

Международный день спортивной борьбы, также известный как Всемирный день борьбы (англ. World Wrestling Day), учрежденный в 2013 году по инициативе самих борцов, празднуют 23 мая.

Главная цель даты – популяризация вольной, греко-римской и других разновидностей спортивной борьбы. Дата для праздника выбрана в связи с тем, что 23 мая 1904 года в Вене (Австро-Венгрия) состоялся первый чемпионат мира по греко-римской борьбе, в котором приняли участие 26 спортсменов.

Борьба – один из старейших видов спорта, и сегодня это собирательное название для группы единоборств, в которых преобладает техника с использованием захватов. От других видов единоборств борьба отличается практически полным отсутствием техники нанесения ударов по различными частями тела противника. Задача борцов заключается в том, чтобы вывести соперника из равновесия, свалить его с ног и прижать спиной к ковру при помощи ряда разрешённых приёмов.

Как вид спортивных состязаний борьба имеет многовековую историю. Например, уже в Древней Греции борьба входила в программу олимпийских игр, а в Средние века она начала разделяться на прикладную и спортивную. В связи с появлением огнестрельного оружия, прикладная борьба потеряла свою актуальность, а спортивная, напротив, стала активно развиваться.

Родиной борьбы, именно как современного вида спорта, считается Франция, где к концу 19 века сложился такой вид как греко-римская или классическая борьба, а затем были утверждены правила проведения соревнований по этому виду спорта. В 1896 году греко-римская борьба вошла в программу первых современных Олимпийских игр и с тех пор входит в программу каждых летних Олимпиад (за исключением игр 1900 года). Первый чемпионат Европы по этому виду борьбы состоялся в 1898 году, а в 1904 году – первый чемпионат мира.

В 1912 году была создана Международная федерация объединенных стилей борьбы (фр. Fédération Internationale des Luttes Associées, FILA). С 2014 года она носит название Объединённый мир борьбы (англ. United World Wrestling, UWW) и объединяет представителей вольной и греко-римской борьбы свыше 120 стран. Она представляет олимпийские виды борьбы (греко-римскую борьбу, мужскую и женскую вольную борьбу), а также некоторые виды: грэпплинг, пляжную борьбу, панкратион и ряд традиционных видов борьбы. Ежегодно UWW проводит около 100 соревнований: чемпионаты мира и континентальные первенства для разных возрастных групп, международные турниры, двусторонние встречи борцов из разных стран, пишет calend.ru.

Сама же дата 23 мая стала официальным праздником для всех, кто посвятил свою жизнь этому виду спорта. Российские спортсмены также присоединились к празднованию Дня. Ведь Россия всегда являлась кузницей чемпионов, а борьба считается популярным видом спорта, представители которого на каждых Олимпийских играх и других мировых форумах становились победителями и призерами. Самым титулованным российским борцом греко-римского стиля является 3-кратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы и 13-кратный чемпион СССР и России Александр Карелин.

Традиционно в честь праздника проводятся соревнования различного уровня, показательные состязания, мастер-классы и другие мероприятия.