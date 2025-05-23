Спорт

Лучшие кудоисты страны впервые собрались на Кубок России в Пскове

Кубок России по кудо среди мужчин и женщин стартовал в Пскове сегодня, 25 мая. Наш регион впервые принимает соревнования такого уровня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках церемонии открытия к именитым спортсменам от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обратилась его заместитель Ольга Тимофеева.

«Этот вид единоборства активно развивается в Псковской области. У нас много поклонников этого красивого и динамичного вида спорта, который отличают высокие духовные качества, дисциплина, честность, уважение к татами и своему сопернику, Уверен, что Кубок России по КУДО запомнится участникам и зрителям динамичными поединками, искренними эмоциями и яркими победами. Каждый из вас прошёл долгий путь подготовки, тренировок, развивал волю к победе и характер, и теперь готов продемонстрировать свои лучшие спортивные качества», — отмечается в приветственном адресе Михаила Ведерникова.

На соревнования, которые проходят на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Простория», заявлено более 80 спортсменов из 25 субъектов РФ, в том числе и Луганской Народной Республики.

Призовой фонд Кубка России по кудо составит более миллиона рублей. Еще один серьезный трофей — хрустальный кубок весом 35 килограммов. В рамках Кубка России впервые пройдут соревнования среди ветеранов, в которых примут участие спортсмены старше 40 лет.

Напомним, что в субботу, 24 мая, в Пскове в 5-й раз прошли Всероссийские соревнования по кудо среди юношей и юниоров 12–17 лет. Турнир объединил команды из 25 городов 18 регионов России. Псковскую область представляли около 80 спортсменов. Всего на татами вышли более 170 участников.

Мероприятия приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводятся при поддержке Правительства Псковской области и регионального Комитета по спорту.