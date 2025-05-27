Спорт

Сборная Псковской области заняла первое место на всероссийских соревнованиях по кудо

Сборная Псковской области заняла первое общекомандное место на всероссийских соревнованиях по кудо среди юношей и юниоров в возрасте 12–17 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Турнир объединил команды из 25 городов 18 регионов России. Псковскую область представляли около 80 спортсменов. Всего на татами вышли более 170 участников.

Сборная региона завоевала девять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей, а также приз «За волю к победе» получил пскович Максим Шариков. В общекомандном зачете на пьедестал также поднялись команды Ярославской области (второе место) и сборная Москвы (третье место).

Кроме того, Псков впервые принял Кубок России по кудо среди мужчин и женщин. Спортсмены сборной Псковской области получили три бронзовые медали. Это Милана Ульченко, Федор Миронов и Кирилл Афиногенов. Дополнительно Милану Ульченко отметили специальным призом за лучший поединок турнира, а Ксения Данилова получила приз в качестве лучшей судьи турнира. Заявлено было более 80 спортсменов из 25 субъектов РФ.

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На турнире ветеранов, который стал частью Кубка России, псковичи Артем Бредихин из клуба «Легион» завоевал «серебро».

Мероприятия приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и прошли при поддержке правительства Псковской области и регионального комитета по спорту.