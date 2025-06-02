Отпраздновать международный День бега совместной тренировкой приглашают псковичей 7 июня

Команда «5 верст Псков» приглашает всех желающих на 158-ю совместную беговую (ходовую) тренировку на свежем воздухе 7 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы еженедельного забега.
Фото: «5 верст Псков»
«4 июня — Международный День Бега! И мы приглашаем Вас отпраздновать его на 158-м старте 5 вёрст набережная реки Великой», - обратились к псковичам спортсмены.
Тренировка пройдет в субботу, 7 июня. Время - 8:40. Место встречи - улица Профсоюзная, дом 16.
Зарегистрироваться в системе «5 верст Псков» можно по ссылке.