Финальный шахматный турнир учебного года «Скоро лето» состоялся в Пскове

Финальный шахматный турнир учебного года «Скоро лето» провели в центре науки и спорта «Без предела» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».
Фотографии: «Анлим»
В трёх дисциплинах турнира поучаствовал 51 человек.
Основная борьба развернулась во второй день мероприятия в турнирах:
Результаты турнира B:
Лучший результат среди девочек - Мария Верхоустинская.
Счастливчиками, получившими случайный приз, стали Александр Левин-Лейн и Сергей Кольцов.
Турнир С:
Лучший результат среди девушек - Вероника Петрова.
Рейтинговые призы:
Рандом приз - Алексей Ильин.
31 мая состоялся небольшой турнир по шахматной композиции, результаты:
Также в решении задач принял участие Гордей Яковлев.