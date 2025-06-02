Спорт

Финальный шахматный турнир учебного года «Скоро лето» состоялся в Пскове

Финальный шахматный турнир учебного года «Скоро лето» провели в центре науки и спорта «Без предела» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

Фотографии: «Анлим»

В трёх дисциплинах турнира поучаствовал 51 человек.

Основная борьба развернулась во второй день мероприятия в турнирах:

B (юниоры с рейтингом до 1200)

C (юниоры с рейтингом выше 1200 и взрослые шахматисты)

Результаты турнира B:

Виталий Григорьев Тимофей Петров София Верхоустинская

Лучший результат среди девочек - Мария Верхоустинская.

Счастливчиками, получившими случайный приз, стали Александр Левин-Лейн и Сергей Кольцов.

Турнир С:

Григорий Шаранков Ростислав Бобовкин Владимир Никитенков

Лучший результат среди девушек - Вероника Петрова.

Рейтинговые призы:

до 1400 единиц - Дмитрий Гаврилов

до 1600 единиц - Павел Васильев

до 1800 единиц - Владислав Дружинин

Рандом приз - Алексей Ильин.

31 мая состоялся небольшой турнир по шахматной композиции, результаты:

Владислав Дружинин Вероника Петрова Павел Ефимов

Также в решении задач принял участие Гордей Яковлев.