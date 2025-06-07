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Спорт

Отметить День России предлагают псковичам на вечерней пробежке 10 июня

10.06.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Команда «5 вёрст Псков» приглашает всех желающих на совместную беговую тренировку сегодня, 10 июня, сообщили в группе бегового движения в соцсети «ВКонтакте».

Забег будет приурочен к празднованию Дня России, который пройдет 12 июня. Всем участникам предлагают прийти в праздничных костюмах (в цвет флага, с косоворотками, сарафанами, кокошниками), а также принести с собой флаги и другие атрибуты, которые ассоциируются с Родиной.

«Приносите угощения – бублики-баранки, блины, грибы–яблоки. А еще - водичку, ведь становится жарко», - обратились к псковичам спортсмены.

Праздничная тренировка пройдет во вторник, 10 июня. Время - 19:00. Место встречи - улица Профсоюзная, дом 16.

Источник: Псковская Лента Новостей
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