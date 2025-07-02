Спорт

Псковские туристы приглашают 5 июля на «Праздник Нептуна»

Летний однодневный мини-слет туристов «Праздник Нептуна» состоится на берегу реки Великой рядом с дачами «Пристань-2» 5 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковском клубе туристов».

Когда-то такой праздник проводился ежегодно, но в последние годы его не было. В 2025 году «Псковский клуб туристов» решил возродить традицию.

Прибытие участников планируется до 10:00, торжественное открытие слета с прибытием Нептуна в 11:00.

В программе слета будут командные соревнования по технике водного туризма и перетягиванию каната, творческие конкурсы: фотоконкурс «Кругом вода» и конкурс русалок; а также детская полоса препятствий, мастер классы, волейбол, катание на катамаране и каяках, развлечения для детей.

Запланирован общий обед от спонсора. Посуду для обеда нужно иметь свою.

Праздник задуман как семейный с акцентом на детские активности.

Координаты места слёта: 57.744971, 28.33964. В районе остановки по требованию автобуса №8а дачного кооператива СНТ «Пристань-2». От автодороги до места проведения слёта будет вывешен маркер.

Подробная информация в группе псковских туристов.