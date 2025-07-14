ФК «Псков» сыграет 7-й матч в рамках Чемпионата СЗФО 23 июля

Программа для юных псковичей и народные гулянья пройдут в Пскове на выходных

Большинство респондентов ПЛН полагают, что ограничение на продажу алкоголя сделает его привлекательнее для молодежи

На финишной прямой: в Великих Луках завершается капремонт на одной из главных дорожных артерий