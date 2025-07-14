ФК «Псков» сыграет 7-й матч в рамках Чемпионата СЗФО 23 июля

23 июля футбольная команда «Псков» сыграет свой 7-й матч в рамках Чемпионата СЗФО. В роли соперника выступит команда СШ «Ленинградец». Игра состоится в Пскове на стадионе «Машиностроитель», сообщили Псковской Ленте Новостей в ФК «Псков».
Фотография: ФК «Псков»
Напомним, встреча 1-го круга проходила 11 июня в Рощино и завершилась со счётом 2:1 в пользу ФК «Псков».
Судьи: Денис Поляков, Даниил Герасимов и Дмитрий Даниленко.
Инспектор - Юрий Баскаков.
Мероприятие состоится в 18:30, вход свободный.
Календарь и результаты игр ФК «Псков»: