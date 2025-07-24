Спорт

Россияне завоевали шесть золотых медалей на Универсиаде в Германии

Российские спортсмены завоевали 16 медалей - по 6 золотых и серебряных и 4 бронзовые - на Всемирной универсиаде в Германии. После того, как отечественные гребцы не сумели в субботу пробиться в главные финалы, медальный счет россиян на этих соревнованиях уже не пополнится.

Больше всего наград из россиян на Универсиаде завоевал пловец Александр Степанов - две золотые (800 и 1 500 метров вольным стилем) и серебряную (эстафета 4х200 м вольным стилем вместе с Николаем Колесниковым, Александром Щеголевым, Дмитрием Жаворонковым и участвовавшим в предварительном заплыве Романом Акимовым).

Три медали (1-2-0) также в активе Колесникова, который кроме серебра в эстафете выиграл золото на дистанции 400 метров вольным стилем и занял второе место на дистанции вдвое короче.

Чемпионами Универсиады-2025, которая завершится 27 июля, также стали шпажист Дмитрий Швелидзе, игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко и теннисная пара Егор Агафонов и Илья Симакин. С серебром вернутся домой теннисистка Алевтина Ибрагимова, дзюдоисты Абрек Нагучев и Армен Агаян, а также игрок в настольный теннис Максим Гребнев. Бронзовые медали принесли в актив шпажист Кирилл Гуров, пловец Щеголев (100 метров вольным стилем), дзюдоист Валерий Ендовицкий и теннисная пара Ибрагимова и Ксения Зайцева.

Всего в окончательную заявку на Универсиаду-2025 входил 41 российский спортсмен в нейтральном статусе. Не сумели завоевать наград представители отечественных прыжков в воду и тхэквондо (по три человека в заявке), стрелки из лука и гребцы академического стиля (по два человека), пишет ТАСС.