Спорт

Второй круг Юношеской футбольной лиги Северо-Запад возобновится 2 августа в Великих Луках

Второй круг Юношеской футбольной лиги Северо-Запад возобновится 2 августа в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

2 августа великолучане проведут 2 игры, в 11.00 – сыграет команда с участниками 2010 года рождения (тренер И. С. Примак), а в 13.30 – с участниками 2009 года рождения (тренер П. В. Иванов) на стадионе «Экспресс».

В этот день на стадионе запланированы различные виды активности – рисование плакатов, аквагрим, конкурсы и автограф сессия игроков ФК «Луки-Энергия».

В августе «Экспресс» проведёт домашние игры в рамках 2 туров – 14 августа и 24 августа. В роли соперников великолучан выступят – СШ «Электрон» и ФК «Псков».