Спорт

Роль задающего темп волонтера ввели в псковском беговом движении «5 верст»

В беговом движении «5 верст Псков» ввели новую волонтерскую роль - пейсмейкер, сообщили в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «5 верст Псков»

Как пояснили в команде движения, в переводе с английского Pace - это темп, то есть Pacemaker – человек, задающий темп.

«На любительских соревнованиях на разные дистанции можно увидеть таких бегунов с флажками за спиной, на которых указано время финиша. На наших манишках тоже написано время финиша и темп, с которым ровно пройдёт пейсмейкер для достижения этого результата. Так что если вы умеете держать ровный темп всю дистанцию и хотите попробовать провести других участников на заданное время – записывайтесь на волонтёрскую роль "пейсер" в нашем ботике», - обратились к псковичам спортсмены.

Записаться быть задающим темп можно по ссылке.

Есть места на время 20:00 (темп 4:00), 22:30 (темп 4:30), 25:00 (темп 5:00), 27:30 (темп 5:30) и 30:00 (темп 6:00).

В заключение спортсмены добавили, что на завтрашний арбузный старт, 2 августа, не занято еще несколько позиций, без которых невозможно провести забег.