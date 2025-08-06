Спорт

Спортивный праздник состоялся на ФОКОТе в Писковичах

Традиционный открытый спортивный праздник в честь Дня физкультурника прошел в деревне Писковичи Псковского района сегодня, 9 августа. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Принять участие в спортивном празднике смогли все желающие. ФОКОТ собрал любителей дартса, футбола, стрельбы и других видов активностей. Гости мероприятия также сдавали нормы ГТО, вместе с ними были и их группы поддержки.

«Сегодня все те, кто выбрал для себя спорт и подвижный образ жизни, отмечают День физкультурника! От души вас поздравляю – учителей физической культуры, тренеров, профессиональных спортсменов и любителей. Не зря говорят: "В здоровом теле здоровый дух!" Ведь физические нагрузки, напряжение сил, целеустремленность, преодоление себя, воля к победе дают нам силы жить, приводят в порядок мысли, проясняют цели, дают здоровье и импульс к новым свершениям», – подчеркнула Наталья Федорова.

Глава Псковского района отметила, что число запросов на спортивную инфраструктуру в районе растет. Ежегодно появляются новые и расширяются уже существующие спортивные площадки, чтобы все больше людей могли приобщиться к массовому спорту.