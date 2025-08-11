Спорт

Тренер из Псковской области вышла в полуфинал проекта «СпортТрек»

Тренер из Псковской области Альбина Глебова вышла в полуфинал проекта «СпортТрек», сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фотографии: пресс-служба проекта «Спорт-трек», Псковский агротехнический колледж

Проект «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей» подвел итоги второго этапа конкурса для тренеров. Преподаватель физкультуры Псковского агротехнического колледжа Альбина Глебова стала полуфиналистом проекта и получила возможность пройти обучение в Московском государственном университете спорта и туризма по программе дополнительного профессионального образования

Альбина Глебова активно принимает участие в масштабных всероссийских проектах. Весной этого года вместе со студенткой колледжа она приняла участие во всероссийском фестивале АССК ФЕСТ, который прошёл в «Сирусе». Студентка Алина представляла спортивный клуб колледжа по программе «Актив студенческого клуба», Альбина Глебова – «Тренеры универа».

Проект «СпортТрек» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».