Спорт

17% псковичей готовы сдавать нормативы ГТО при условии предоставления дней отдыха — опрос

17% псковичей готовы сдавать нормативы ГТО при условии предоставления дней отдыха. К такому выводу пришил аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие граждане из Пскова.

ЛДПР разрабатывает законопроект, предполагающий освобождение от работы в день сдачи нормативов ГТО и дополнительные оплачиваемые дни отпуска для успешно выполнивших испытания. Инициатива депутатов заинтересовала экономически активных псковичей: 17% утверждают, что готовы присоединиться к движению на предлагаемых условиях.

Мужчины активнее поддерживают инициативу. Закономерно, что молодежь до 35 лет заинтересована больше, чем те, кто старше (19%).

За успешную сдачу нормативов ГТО 38% потенциально готовых их сдавать хотели бы получить 4-дневный оплачиваемый отпуск, 25% считают достаточным 3 дня. И только 1 из 10 считает, что работодатель не должен мотивировать участников движения, а сдача нормативов ГТО — это личное добровольное дело.