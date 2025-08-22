Спорт

Преимущества занятий спортом с тренером назвал Георгий Пономарев

Тренер - это проводник в незнакомый мир спорта, который призван направлять, помогать и отвечать на все вопросы. Об этом директор псковского фитнес-клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Георгий Пономарев / «ВКонтакте»

«Сотни людей покупают себе домой гантели и используют их просто как груз для капусты, которую засаливают. Лучшая вешалка — это беговая дорожка или тренажер. Тренер — это мотиватор. Ты получишь правильный старт, ведь тренер рядом. Ты не будешь перетягивать гантели из угла в угол и не иметь никакого результата до пенсии. Ты сразу же почувствуешь изменения. Так решается вопрос мотивации, есть тренер, который тебя сопровождает, он тебе расписывает, как тебе тренироваться, дает рекомендации по питанию, сну, даже одежде на тренировку. Отвечает на все твои вопросы. Он как проводник рядом, который тебя берет за руку и ведет по незнакомому месту, в незнакомом клубе, с незнакомыми людьми, с незнакомыми нагрузками, с незнакомым видом занятий. Всегда проще это сделать с кем-то, чем самому прийти в зал и стоять подглядывать за всеми остальными», - сказал Георгий Пономарев.

Он отметил, что в программу фитнес-клуба «Супер фитнес», например, входит и сопровождение тренера, и три персональных тренировки. Также посещение тренажерного зала и групповых тренировок без ограничений.

«Я считаю, что это самый удобный старт. Ты приходишь на короткий период времени, это тебя ни к чему не обязывает — отходи эти пятнадцать дней, и ты можешь принять для себя решение. Это своего рода тест-драйв. Ты садишься в машину в новую, которую хочешь купить. Чувствуешь, насколько тебе в ней комфортно, удобно. Здесь то же самое. Это возможность посмотреть, насколько тебе комфортно в этом клубе, с этим тренером, с этими нагрузками. Ты пятнадцать дней там занимаешься», - добавил директор спортивного клуба.