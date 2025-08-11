Спорт

Российские пловцы установили юниорский мировой рекорд в эстафете на чемпионате мира

Российские пловцы установили новый мировой рекорд среди юниоров в эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира. Соревнования проходят в Румынии.

В составе российской команды выступали Михаил Щербаков, Роман Жидков, Егор Прошин и Григорий Злотников. Спортсмены показали результат 3 минуты 15,38 секунды.

На дистанции 400 метров вольным стилем чемпионом мира стал россиянин Григорий Вековищев, серебряную медаль завоевал его соотечественник Егор Бабинич.

Чемпионат мира в Румынии завершится 24 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.