Спорт

Турнир по пляжному волейболу в категории «микст» состоится в Пскове 22 и 23 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Турнир, посвященный Дню флага России, будет проходить на пяти площадках на городском пляже и начнётся в 10:00.

На участие уже заявлено 10 пар. Заявки принимаются до 21 августа включительно. Подробности можно посмотреть в группе ВКонтакте.

Система проведения и расписание игр зависит от количества поданных заявок. Мячи не разминку не предоставляются, судейство осуществляется участниками соревнований.

Категория «микст» — это соревнование спортивных команд, в которых присутствуют спортсмены как мужского, так и женского пола.