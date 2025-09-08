Эксперт по движению проведет разминку на совместной тренировке команды «5 верст Псков»

Специалист по движению и коррекции работы опорно-двигательного аппарата Артем Сосновский проведет общую разминку перед беговой тренировкой сегодня, 9 сентября, сообщили в группе «5 верст Псков» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: «5 верст Псков» / «ВКонтакте»
В программе:
«Присоединяйтесь к лучшей беговой традиции вторника! Бежим легко, общаемся, наслаждаемся видами», - обратились к псковичам организаторы.
Тренировка пройдет сегодня, 9 сентября. Сбор в 18:40, старт в 19:00 по адресу улица Профсоюзная, дом 16.