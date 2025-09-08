Спорт

Сюжет о псковском футболе вошел в первую серию спецпроекта РФС

Российский футбольный союз запустил серию фильмов «Здесь есть футбол», посвященную развитию самого массового вида спорта в регионах страны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в РФС, проект повествует об «интересных локальных инициативах и местах, где живет футбол». В серии фильмов будет рассказываться «о людях в футболе, их необычных и очень разных историях и о том, как футбол помогает сам по себе и в проектах РФС».

Скриншот из видео: Объединения федераций футбола «Северо-Запад»

Первый выпуск посвящен межрегиональному объединению «Северо-Запад». В фильм вошли съемки, сделанные в Псковской области.

Посмотреть первую серию проекта «Здесь есть футбол» можно на канале РФС в VK Видео или на сайте объединения федераций футбола «Северо-Запад».