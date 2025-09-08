Спорт

Каждый второй пскович против единой спортивной формы в школах — опрос

Большинство экономически активных граждан считает, что псковским школьникам не нужна единая спортивная форма. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие псковичи.

После обсуждения школьной формы Госдума переключилась на обсуждение спортивной формы учеников. Инициатива воспринята псковичами негативно. За введение спортивной школьной формы единого стандарта — только 29% горожан, против — 54%. Среди родителей школьников голоса распределились следующим образом: за — 33%, против — 58%. Доводы сторонников в основном касаются эстетики: «Пусть будет единая: аккуратная, удобная, приличная». Их оппоненты утверждают: «Под каждого спортсмена (особенно ребенка) форма должна подбираться строго индивидуально. Иначе это может привести к необратимым нарушениям в растущем организме ребёнка как со стороны опорно-двигательного аппарата, так и с дерматологической».

Мужчины чаще женщин выступают против единой формы (56 и 52% соответственно).

Молодежь до 35 лет чаще всего настроена негативно (62% против единой школьной формы для физкультуры, в то время как среди горожан 45+ таких 46%).

Среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц противников инициативы больше, чем среди тех, чей заработок ниже.