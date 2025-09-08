Спорт

В Пскове пройдет чемпионат по пляжному теннису

Чемпионат и первенство Псковской области по пляжному теннису пройдут в субботу, 13 сентября, на центральном городском пляже Пскова, сообщил Псковской Ленте Новостей президент Федерации тенниса Псковской области Олег Киселев.

Фото: EyeEm / freepik

​Мероприятие начнётся в 11:00. Планируется, что будет 12 участников (6 пар). По сравнению с прошлыми годами количество игроков уменьшилось. В этом году долгое время чемпионат не удавалось провести из-за погодных условий, и возможен очередной перенос события, уточнил глава федерации.

Принять участие могут все желающие, для этого игрокам необходимо предоставить справку о состоянии здоровья и страховку. ​Заявки принимаются через группу «ВКонтакте». ​Победители будут награждены грамотами, кубками и медалями.

По словам Олега Киселева, пляжный теннис в регионе пока развит слабо. По итогам турнира будет сформирована сборная команда из теннисистов для участия во всероссийских соревнованиях.