Спорт

В Госдуме предложили запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях

15.09.2025 10:12|ПсковКомментариев: 0

Необходимо сократить или полностью запретить использование иностранной музыки на спортивных мероприятиях внутри России, лучше продвигать творчество отечественных исполнителей, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Пора существенно сократить или полностью запретить иностранную музыку на спортивных событиях внутри нашей страны. Постоянно, приходя на волейбольные матчи, слышу в промежутках между розыгрышами мяча вставки именно зарубежной музыки. Наша, российская, практически не звучит. Подобная ситуация складывается и в других видах спорта, включая футбол и хоккей», — сказал Сергей Колунов.

По мнению парламентария, это приводит к популяризации зарубежных песен и авторов, подавляющее большинство из которых в 2022 году осудило проведение СВО и объявило об отмене концертной деятельности в России, пишет РИА Новости

«И зачем мы их "пиарим"? Наша задача — развивать свое, в том числе в музыке. Спортивные мероприятия — хорошая площадка для поддержки российских исполнителей, для повышения их узнаваемости, и этим важно пользоваться», — заключил он.

