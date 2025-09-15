Спорт

Межрайонный турнир по мини-футболу пройдёт в Новоржеве в память о погибших воинах

20 сентября в Новоржеве на базе ФОКОТа состоится открытый межрайонный турнир по мини-футболу, посвященный памяти отдавшего свою жизнь на СВО Николая Погорелова и Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Новоржевского муниципального округа.

К участию в турнире приглашаются команды Новоржевского муниципального округа, а также спортсмены из других районов. Каждая команда может состоять из восьми игроков и одного представителя. Участниками могут быть юноши и мужчины 2008 года рождения и старше.

Соревнования будут проводиться по официальным правилам Международной федерации футбола. Формат турнира будет определяться в зависимости от количества заявившихся команд. Победителя выявят по наибольшему количеству набранных очков, а в случае равенства очков у нескольких команд — по результатам личных встреч и разнице забитых и пропущенных мячей.

Призеры турнира, занявшие первые три места, будут награждены медалями, кубками и грамотами. Лучшие игроки турнира награждаются грамотами (призами).

Предварительные заявки на участие принимаются по телефону: 89215056095 или по электронной почте: L.I.Ivanova2014@yandex.ru.

Напомним, жители Псковской области 18 сентября примут участие в торжественных и культурных мероприятиях, приуроченных к региональной памятной дате — Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества. В муниципалитетах запланировано порядка 100 мероприятий, среди которых просветительские беседы, культурно-патриотические акции, выставки, встречи с участниками СВО, уроки мужества.