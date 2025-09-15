Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Как доехать до моря на велосипеде и без денег?

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - блогер-велосипедист Андрей Склюев. Несколько месяцев назад он бросил привычный уклад жизни: купил велосипед и отправился в путешествие к морю из Екатеринбурга. Позади тысячи километров, и сейчас у него остановка в Пскове.

Почему гость студии решился на такую авантюру? В чем «прикол» - жить в палатке и по пути следования работать за еду? Часто ли приходилось ложиться спать голодным? Как ему Псков? Удается ли находить здесь работу? Какие планы после Сочи? Какие перемены чувствует в себе Андрей Склюев благодаря велопутешествию?

Ведущая — Татьяна Иванова. Телефон студии — 56-73-72.