Спорт

Кубок Северо-Запада по футболу стартует в Пскове

В среду, 17 сентября, в Пскове стартует Кубок объединения федераций футбола «Северо-Запад» среди мальчиков до 13 лет. В турнире сыграют 16 команд из шести регионов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОФФ «Северо-Запад», матчи будут проходить на основном и запасном полях стадиона «Машиностроитель». Команды составлены из игроков не старше 2013 года рождения.

Участники разделены на четыре группы. По итогам группового этапа будут составлены пары соперников в 1/8 финала.

Матчи пройдут в формате двух таймов по 30 минут. Команды сыграют в формате 9 на 9.