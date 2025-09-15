Псковcкая обл.
Спорт

Псков присоединился к эстафете «Огонь жизни» в поддержку донорства костного мозга

18.09.2025 11:42|ПсковКомментариев: 0

Эстафета «Огонь жизни», посвященная привлечению новых доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга, прошла в Пскове 18 сентября. Цель мероприятия – увеличить шансы на спасение жизней людей, страдающих лейкемией и другими тяжелыми заболеваниями, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

Стартовав в 10:00 от Покровской башни, участники, среди которых были представители ПсковГУ, военно-патриотического клуба «Воинская дружина», Российского Красного Креста и другие неравнодушные псковичи, пробежали по улице Профсоюзной и набережной реки Великой, чтобы финишировать у Псковского государственного университета.

В областном министерстве здравоохранения подчеркнули, что вероятность найти генетически совместимого донора составляет всего один к десяти тысячам. Поэтому расширение Федерального регистра доноров костного мозга, оператором которого является ФМБА России, имеет жизненно важное значение.

 

На данный момент в регистре насчитывается более 490 тысяч потенциальных доноров, в том числе 400 псковичей, уже подаривших шанс на выздоровление нуждающимся.

После завершения забега у ПсковГУ был развернут мобильный пункт забора крови, где все желающие смогли сдать кровь и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга в рамках донорской акции. Организаторы отметили, что участие в эстафете «Огонь жизни» и вступление в регистр – это реальная возможность помочь тем, кто нуждается в аллогенной трансплантации.

«Мы приглашаем всех неравнодушных людей стать частью этого важного дела и подарить шанс на жизнь тем, кто борется с тяжелыми заболеваниями», – подчеркнули организаторы мероприятия.
Источник: Псковская Лента Новостей
