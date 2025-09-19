Спорт

Более 165 человек приняли участие в 5 вёрст на набережной реки Великой в Пскове

Псковская набережная реки Великой вновь ожила благодаря 174-му забегу 5 вёрст. Более 165 человек, от мала до велика, присоединились к этому традиционному субботнему мероприятию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участники - спортсмены, семьи с колясками и просто любители активного отдыха - преодолели пятикилометровую дистанцию, зарядившись энергией и позитивом.

Дебютировавший в качестве организатора Иван Сверчков успешно справился с задачей. Организаторы подчеркивают: главное - не победа, а участие и создание возможностей для здорового образа жизни.

Участие в мероприятии бесплатное и открытое для всех. Проводится силами волонтеров, каждую субботу, старт в 9:00 на набережной около дома №16 ул. Профсоюзная