Спорт

Гребцы Псковской области получили «серебро» на соревнованиях «Надежды России»

Прошли соревнования по гребному спорту «Надежды России» среди юношей и девушек до 19 лет в Ростове-на-Дону с 19 по 23 сентября, где команда Псковской области получила «серебро» в дисциплине «четверка без рулевого (4-)», сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Псковскую область представляли Егор Колычев, Илья Михайлов, Даниил Васильев и Артемий Усанов под руководством тренера Сергея Николаева.

Победителями в этой дисциплине стали гребцы из Калужской области.