Спорт

ПСБ принял участие в псковском фестивале «Безграничные возможности»

ПСБ принял участие в Форуме по мерам поддержки участников СВО и ветеранов боевых действий «Сила единства», который прошел в рамках Фестиваля адаптивных видов спорта «Безграничные возможности». Мероприятие прошло в Пскове с 19 по 21 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Фестиваль организован для ветеранов боевых действий, участников СВО, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. Главная цель мероприятия — популяризация спорта среди ветеранов и всех граждан с особыми потребностями, поддержка активного образа жизни и укрепление патриотических ценностей через спортивные инициативы.

Андрей Копосов, региональный директор ПСБ в Пскове, выступил в деловой программе фестиваля, где рассказал о мерах поддержки, которые банк предлагает действующим военным и ветеранам: «ПСБ сформировал ряд специализированных продуктов и услуг с учетом потребностей участников и ветеранов СВО. Большой популярностью пользуется карта «СВОи» — это очень удобный инструмент, который совмещает в себе платёжное средство и удостоверение ветерана боевых действий, с его помощью упрощается процесс получения государственных и региональных социальных льгот», — поделился он.

Спикер также отметил, что в ПСБ действует специальная программа обучения «Новое звание — предприниматель». Ее цель — помочь военнослужащим, вернувшимся к мирной жизни, найти свое в ней призвание и получить необходимые знания для открытия своего дела. Для тех, кто уже начал предпринимательскую деятельность, ПСБ предоставляет возможность открыть счета по программе обслуживания «СВОи», включающей РКО и бесплатную юридическую поддержку.