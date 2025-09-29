Спорт

Команды СЗФО и Беларуси по боксу встретятся на турнире в Великих Луках

Команды Северо-Западного федерального округа и Республики Беларусь по боксу встретятся в Великих Луках 17 октября в рамках XXVII традиционного регионального турнира по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова, сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе единоборств «Отечество - Псковская область».

«Историческое событие в мире бокса состоится в Великих Луках! 17 октября в нашем городе пройдет уникальная матчевая встреча, где команда Северо-Западного Федерального округа (СЗФО) встретится с командой Беларуси! Мы приглашаем всех вас стать частью этого незабываемого события! Ожидайте захватывающих поединков, ярких эмоций и настоящих спортивных страстей! Это будет массовая, красивая и зрелищная история, которую нельзя пропустить!» - сообщили в клубе.

Напомним, встреча состоится 17 октября в городе Великие Луки в зале «Стрелец» на улице Ботвина, 4. Время открытия: 18.00

«Приходите поддержать своих любимцев и насладиться атмосферой настоящего спортивного праздника! Ждем всех гостей!» - добавили в клубе.