Чемпионка Европы и РФ провела мастер-класс по художественной гимнастике в Великих Луках

3 октября в рамках социального проекта «Газпром – детям» заслуженный мастер спорта России, трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы и России Лала Крамаренко провела мастер-класс по художественной гимнастике для юных спортсменок в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото: администрация города Великие Луки

Мероприятие было организовано совместно с комитетом по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки.

Мастер-класс прошёл в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец», который был открыт в 2013 году. Комплекс занимает более 6000 квадратных метров и является многофункциональной спортивной базой, где тренируются спортсмены по баскетболу, волейболу, стрельбе из лука, художественной гимнастике, тайскому боксу, самбо и смешанным единоборствам.

Мастер-класс начался с разминки, после чего Лала Крамаренко продемонстрировала юным гимнасткам правильную технику выполнения упражнений с гимнастическими предметами. Под руководством чемпионки участники мероприятия смогли отработать базовые элементы и получить ценные практические знания.

«Я хочу сказать, что все детишки – большие молодцы, и тренеры просто замечательные. В первую очередь, я хотела бы показать, что такое художественная гимнастика, что в ней главное – это основа, база, с чего все начинается. Мои первые тренеры вложили в меня эту основу, за что я им очень благодарна. Я надеюсь, что дети влюбятся в этот вид спорта и будут развиваться, достигать больших успехов, выступать на соревнованиях, а когда откроют международные старты, смогут принимать в них участие», – поделилась Лала Крамаренко.

Завершился мастер-класс сессией вопросов и ответов, общим фото с участниками и автограф-сессией, а также раздачей подарков в рамках проекта «Газпром – детям».

Проект «Газпром – детям» направлен на создание условий для гармоничного развития детей и подростков, привлечение их к занятиям спортом и творчеством. С 2007 года в рамках проекта было реализовано более 2100 спортивных и социальных объектов, 38 из которых находятся в Псковской области. Также проект поддерживает и мотивирует подрастающее поколение к активному и здоровому образу жизни, предоставляя уникальную возможность перенимать опыт чемпионов и использовать его для достижения успехов в спорте.